Микель Артета: «Возможно, летом у Мустафи были другие планы, но он хочет помочь «Арсеналу»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о будущем защитника Шкодрана Мустафи в клубе.

— Он мой игрок и тренируется с нами, как он делает это каждый день, — цитирует Артету Sky Sports. - Возможно, летом у него были другие планы. Я приехал сюда, он здесь, и его отношение к работе всегда отличное, он хочет помочь.

Да, он допустил ошибку, но это нормально. Мне больше нравится реакция на это, я больше смотрю на нее.