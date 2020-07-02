Микель Артета: «Уверен, что Обамеянг останется в «Арсенале» на долгие годы»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг хочет остаться в команде.

— Обамеянг готов остаться, он действительно счастлив в «Арсенале» и знает, какую команду я хочу построить, — цитирует официальный сайт «Арсенала» Артету. — Он может стать еще сильнее, мы стараемся ему в этом помочь. Что касается контракта Пьера-Эмерика, то я уверен, что он останется в «Арсенале» на долгие годы, однако не могу сказать ничего по поводу переговоров. Этот вопрос я оставлю руководству клуба. Обамеянг знает свою роль в команде, остальное уже не в моих руках.

Действующий контракт Обамеянга с «Арсеналом» действует до конца июня 2021 года. Ранее появлялась информация о том, что 31-летний габонец может покинуть команду.