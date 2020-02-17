Микель Артета: «Шокирован новостью об исключении «Манчестер Сити» из еврокубков»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал новость о решении УЕФА исключить «Манчестер Сити» из еврокубков на два сезона за серьезные нарушения финансового fair play в период с 2012 по 2016 год.

— Моей первой реакцией был шок, — приводит Daily Mail слова Артеты. — Сразу связался с Хосепом Гвардьолой и другими людьми из тренерского штаба «Сити», потому что знал, что им очень плохо. Я люблю футболистов «Манчестер Сити» и Хосепа, желаю им только лучшего. Знаю, как эта команда усердно трудится, надеюсь, что у этих ребят произойдет что-нибудь положительное в ближайшее время.

37-летний Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года, до этого испанский специалист работал помощником в тренерском штабе Гвардьолы в «Манчестер Сити» с июля 2016 года.