Микель Артета: «Решение вывести Езила из заявки принято исключительно по футбольным причинам»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал решение вывести полузащитника команды, Месута Езила из заявки на сезон-2020/21. Ранее 32-летний немец опубликовал письмо, в котором выступил с обвинениями в адрес клуба.

— Решение вывести Езила из заявки было принято исключительно по футбольным причинам, моя совесть чиста, потому что я был честен с Месутом, — приводит Sky Sports слова Артеты. — У меня очень высокий уровень связи с Езилом, мы знаем, чего ждать друг от друга. У него были шансы, как и у всех остальных. Мне жаль, что пришлось вывести из заявки троих футболистов, но, делая это, я старался смотреть им в глаза. Моя работа — добиваться от футболистов того, чтобы они показывали свои лучшие качества. Сейчас я чувствую, что провалился в этом плане, потому что я хочу, чтобы в команде играл Месут в его лучшей форме.