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Сегодня, 18:50

Артета: «Арсенал» заслужил поражение от «Ньюкасла». Я очень расстроен»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (0:1) в 10-м туре АПЛ.

«Мы заслужили поражение сегодня. Я думаю, что «Арсенал» начал очень хорошо и действительно доминировал. Но мы недостаточно хорошо оборонялись и это заслуга соперника. Они забили отличный гол. Нужно адаптироваться, и мы не смогли сделать это достаточно хорошо. Я очень расстроен. Нужно быть на высоте каждый раз, чтобы дать себе шанс на победу», — приводит слова Артеты ВВС.

«Арсенал» проиграл второй матч из последних трех в АПЛ. «Канониры» с 18 очками располагаются на третьем месте.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ньюкасл Юнайтед
Микель Артета
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«Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» в матче АПЛ
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 2 0 20-9 23
2
 Ливерпуль 9 7 1 1 17-5 22
3
 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
4
 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
5
 Челси 9 5 2 2 19-11 17
6
 Брайтон 9 4 4 1 16-12 16
7
 Нот. Форест 9 4 4 1 11-7 16
8
 Ньюкасл 10 4 3 3 10-10 15
9
 Тоттенхэм 9 4 1 4 18-10 13
10
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
11
 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
12
 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
13
 Вест Хэм 9 3 2 4 13-16 11
14
 МЮ 9 3 2 4 8-11 11
15
 Лестер 9 2 3 4 13-17 9
16
 Эвертон 9 2 3 4 10-16 9
17
 Кр. Пэлас 9 1 3 5 6-11 6
18
 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
19
 Вулверхэмптон 9 0 2 7 12-25 2
20
 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1
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2.11 15:30
Ньюкасл – Арсенал
 1 : 0
2.11 18:00
Борнмут – Ман. Сити
 - : -
2.11 18:00
Ипсвич – Лестер
 - : -
2.11 18:00
Ливерпуль – Брайтон
 - : -
2.11 18:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
2.11 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 - : -
2.11 20:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
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