Артета — о чемпионстве «Сити»: «Грустный день для «Арсенала», нам больно»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Ноттингема» (0:1) в матче 37-го тура АПЛ.

«Поздравляю «Сити» с чемпионством. Для нас же это грустный день. Нам надо посмотреть правде в глаза: мы подарили гол и были недостаточно хороши для того, чтобы сломить соперника. Мы могли играть хоть три часа, но не добились бы этого. Я беру ответственность на себя. Когда все идет хорошо — это здорово. Когда нет — ну, таков спорт.

Мы дорого заплатили за те голы, которые подарили соперникам в последнее время, но нельзя валить вину на кого-то одного. Вся команда должна была играть лучше, но не делала этого в последние недели. Это очень печальный день. Мы 11 месяцев работали с целью победить, так долго были на вершине, боролись, но этого было недостаточно. Нам очень больно. Я должен найти способ подбодрить игроков, впереди тяжелая неделя", — приводит слова Артеты ВВС.

После поражения «Арсенала» «Сити» обеспечил себе титул АПЛ сезона-2022/23. Команда выиграла чемпионат Англии в девятый раз в своей истории.