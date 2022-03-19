Артета о победе над «Астон Виллой»: «Арсенал» контролировал игру и мог забить больше, чем один гол»

Артета считает, что «Арсенал» должен был забить больше одного гола в ворота «Астон Виллы»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Астон Виллой» (1:0) в 30-м туре чемпионата Англии.

«Перед игрой мы говорили о необходимости действовать точно и не бояться единоборств. Мы контролировали игру и могли забить больше голов — именно на это мы и должны быть нацелены. Нужно реализовывать моменты, потому что в АПЛ невозможно доминировать 96 минут, это просто невозможно.

Но я доволен тем, как мы себя проявили в каждом компоненте игры. Горжусь ребятами. Если хочешь быть топ-командой, надо побеждать и дома, и в гостях. Мы добились в этом вопросе постоянства и должны продолжать в том же духе. Мы действительно хотим в топ-4 и постараемся этого добиться", — приводит слова Артеты BBC.

Единственный гол на 30-й минуте матча забил полузащитник «Арсенала» Букайо Сака. Команда набрала 54 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.