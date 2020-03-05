Микель Артета: «Пока не связывались с «Реалом» насчет выкупа Себальоса»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил о том, что уже спланировал летнее трансферное окно для «канониров», а также рассказал, что еще не вел переговоров о выкупе полузащитника «Реала» Дани Себальоса.

— Летом нам будет непросто, но мне нравится, как я все спланировал, — цитирует BBC Артету. — У меня есть ясные идеи насчет того, что я буду делать летом, но пока непонятно, сможем ли мы потянуть такой сценарий финансово. Дани Себальос? Мы еще не говорили с «Реалом» о возможном выкупе игрока.

На счету Себальоса 1 гол и 2 результативных передачи в 23 матчах за «Арсенал» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника, права на которого принадлежат «Реалу», в 40 миллионов евро.