Микель Артета планирует продать Езила, Ляказетта и Обамеянга в летнее трансферное окно

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета планирует глобальную перестройку, сообщает The Sun.

Как пишет издание, испанский специалист планирует расстаться в летнее трансферное окно с полузащитником Месутом Езилом и нападающими Александром Ляказеттом и Пьером-Эмериком Обамеянгом. По информации источника, Артета недоволен текущим положением команды и планирует сильно обновить состав, а для этого ему требуется разгрузить зарплатную ведомость. Также сообщается, что в долгосрочные планы главного тренера «канониров» не входят защитники Давид Луиз и Шкодран Мустафи.

В зимнее трансферное окно в СМИ фигурировала информация об интересе «Барселоны» к 30-летнему Обамеянгу, Езила связывали с клубами МЛС или Ближнего Востока, на Ляказетта претендовал мадридский «Атлетико».