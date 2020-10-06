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Микель Артета: «Партей привнесет свой большой опыт из топ-клуба»

04:36
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о переходе полузащитника Томаса Партея из «Атлетико».

— Мы наблюдали за Томасом некоторое время, поэтому теперь мы рады добавить в нашу команду такого высококлассного игрока, — приводит слова Артеты официальный сайт клуба. — Он привнесет свой большой опыт из топ-клуба, который на протяжении нескольких лет выступал на высшем уровне в ла лиге и Лиге чемпионов.

Мы очень впечатлены его отношением и подходом к игре. Он умный футболист, и мы с нетерпением ждем, когда он интегрируется в нашу систему и внесет свой вклад в прогресс.

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