Микель Артета: «Партей привнесет свой большой опыт из топ-клуба»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о переходе полузащитника Томаса Партея из «Атлетико».

— Мы наблюдали за Томасом некоторое время, поэтому теперь мы рады добавить в нашу команду такого высококлассного игрока, — приводит слова Артеты официальный сайт клуба. — Он привнесет свой большой опыт из топ-клуба, который на протяжении нескольких лет выступал на высшем уровне в ла лиге и Лиге чемпионов.

Мы очень впечатлены его отношением и подходом к игре. Он умный футболист, и мы с нетерпением ждем, когда он интегрируется в нашу систему и внесет свой вклад в прогресс.