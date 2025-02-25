Артета — о том, что «Арсенал» может вылететь из гонки за титул АПЛ: «Только через мой труп»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, готовы ли «канониры» принять поражение в гонке за титул АПЛ.

«Только через мой труп. Если я перестану верить в победу, то отправлюсь домой. Математически это возможно. Три дня назад мы могли сократить отставание. Сложность выше, чем три дня назад, но если вы хотите выиграть АПЛ, то должны сделать что-то особенное», — приводит слова Артеты ВВС.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка в 26 матчах. Лидирует «Ливерпуль» с 64 баллами в 27 играх.