Микель Артета: «Неприятнее всего то, как именно мы проиграли»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями после поражения в матче 20-го тура чемпионата Англии от «Челси» (1:2).

— Результат очень неприятный. И неприятнее всего то, как именно мы проиграли, — цитирует тренера Sky Sports. — Я думаю, что в первом тайме было много позитивных моментов. Но то, как мы пропустили, все перечеркнуло.

Возможное удаление Жоржинью? Я думаю, что там все было очевидно.

В первом тайме мы выглядели лучше, чем соперник. Но затем сели слишком глубоко в оборону, как мне кажется. Мы столкнулись с проблемами из-за этого. Нужно играть стабильнее. Сделать так, чтобы удачные отрезки по ходу матчей были более длинными.