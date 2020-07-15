Микель Артета: «Не знаю, сыграет ли Езил за «Арсенал» в этом сезоне»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии полузащитника команды Месута Езила. 31-летний немец не выходил на поле после паузы в сезоне из-за травмы спины, недавно он вернулся в общую группу.

— Месут готов и тренируется с командой, но пока не могу сказать, сыграет ли он в этом сезоне, — цитирует Goal.com Артету. — В данный момент ситуация остается прежней. Посмотрим, наступят ли какие-либо изменения.

В сезоне-2019/20 Езил провел за «Арсенал» 23 матча, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи.