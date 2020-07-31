Микель Артета: «Не думаю, что Обамеянг уйдет из «Арсенала» после финала Кубка Англии»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета опроверг слухи о возможном уходе из команды нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга после финала Кубка Англии-2019/20 против «Челси».

— Не думаю, что Обамеянг уйдет после финала Кубка, у меня нет таких мыслей по поводу этой ситуации, — цитирует Goal.com Артету. — Не забывайте, что у него все еще есть контракт с «Арсеналом». Мы хотим сохранить его и оформить с ним новое долгосрочное соглашение. Тем не менее, сейчас он с нами и должен быть горд тем, в какой команде находится.

Контракт Обамеянга с «Арсеналом» действует до конца июня 2021 года. В сезоне-2019/20 31-летний габонец забил 27 голов и отдал 3 результативных передачи в 43 матчах за «канониров».

Финал Кубка Англии «Арсенал» — «Челси» состоится в субботу, 1 августа. Начало — в 19.30 по московскому времени.