Микель Артета: «Моуринью пригласили в «Тоттенхэм», чтобы «шпоры» стали командой-победителем»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед матчем 35-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» поделился своим мнением о работе главного тренера «шпор» Жозе Моуринью. Игра пройдет 12 июля.

«Является ли Моуринью тренером мирового уровня? Да, абсолютно. У «Тоттенхэма» случались взлеты и падения, но в целом ясно, что он хочет видеть в клубе. Он создал мощную культуру в сильном футбольном клубе. Я очень уважаю Жозе и то, что он пытается сделать. Его волнуют только победы. Моуринью побеждал в каждом клубе, который тренировал. Я уверен в том, что он преуспеет в лондонской команде. Это займет немного времени.

«Тоттенхэм» не выигрывает трофеи? Наверное, это одна из причин, почему пригласили Моуринью. Из-за его опыта работы в подобных ситуациях, чтобы стать командой-победителем", — приводит слова Артеты Sky Sports.

«Арсенал» с 50 очками занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» — 49 баллов и 9-я строчка.