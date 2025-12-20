Артета — о новом контракте с «Арсеналом»: «Тренер должен заслужить право быть в команде завтра»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, планирует ли он остаться в команде после 2027 года, когда истекает срок его действующего контракта.

«Да, но речь сейчас только о сегодняшнем дне. И многое должно произойти в ближайшие несколько месяцев, чтобы заслужить это право. Думаю, что тренер должен заслужить право быть в команде завтра. Это зависит от того, как он реагирует, как ведет себя в раздевалке, какой посыл он передает, насколько игроки его поддерживают.

Я всегда говорил, что нужна поддержка. Говорил это и раньше. Со стороны владельцев и совета директоров все отлично. Но в конечном итоге самое важное — это сами игроки », — приводит ESPN слова Артеты.

«Арсенал» в этом сезоне набрал 36 очков в 16 турах и лидирует в турнирной таблице АПЛ.