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Артета: «Ньюкасл» был суперэффективным, а «Арсенал» — нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Микель Артета.
Фото Reuters

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (0:2) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Таков результат. Если вы посмотрите на то, что показали обе команды и на наше доминирование, то это не результат, который отражает ход игры. Но реальность такова, что «Ньюкасл» был суперэффективным с теми моментами, которые у них были, а мы — нет. На таком уровне нужно быть хладнокровными.

Это всего лишь первый матч в полуфинале, и когда я вижу, как играет моя команда, полностью уверен, что мы можем пройти дальше. Если бы сегодня мы забили тригола и выиграли, то история была бы другой», — цитирует пресс-служба клуба Артету.

Ответная игра пройдет в Ньюкасле 5 февраля. Начало игры в 23:00 по московскому времени.

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Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Арсенал» на своем поле проиграл «Ньюкаслу»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2
 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3
 Нот. Форест 20 12 4 4 29-19 40
4
 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5
 Ньюкасл 20 10 5 5 34-22 35
6
 Ман. Сити 20 10 4 6 36-27 34
7
 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8
 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9
 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10
 Брайтон 20 6 10 4 30-29 28
11
 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12
 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-30 24
13
 МЮ 20 6 5 9 23-28 23
14
 Вест Хэм 20 6 5 9 24-39 23
15
 Кр. Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16
 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17
 Вулверхэмптон 20 4 4 12 31-45 16
18
 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19
 Лестер 20 3 5 12 23-44 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
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14.01 22:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
14.01 22:30
Вест Хэм – Фулхэм
 - : -
14.01 22:30
Челси – Борнмут
 - : -
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Нот. Форест – Ливерпуль
 - : -
15.01 22:30
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
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Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Ньюкасл Юнайтед

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

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 10
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

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Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

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