Артета: «Ньюкасл» был суперэффективным, а «Арсенал» — нет»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (0:2) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Таков результат. Если вы посмотрите на то, что показали обе команды и на наше доминирование, то это не результат, который отражает ход игры. Но реальность такова, что «Ньюкасл» был суперэффективным с теми моментами, которые у них были, а мы — нет. На таком уровне нужно быть хладнокровными.

Это всего лишь первый матч в полуфинале, и когда я вижу, как играет моя команда, полностью уверен, что мы можем пройти дальше. Если бы сегодня мы забили тригола и выиграли, то история была бы другой», — цитирует пресс-служба клуба Артету.

Ответная игра пройдет в Ньюкасле 5 февраля. Начало игры в 23:00 по московскому времени.