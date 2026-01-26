Артета: «Когда проигрываешь, именно тогда нужно демонстрировать сплоченность и единство»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в матче 23-го тура чемпионата Англии.
«Прежде всего нужно поздравить «Манчестер Юнайтед» с победой. Хотя она случилась очень странным образом. Мы доминировали в первые 30 минут, забили, а потом сами позволили «МЮ» забить, и это изменило ход игры. После этого мы снизили уровень игры с мячом, а затем у соперника были два волшебных момента с забитыми голами, а в больших матчах такие моменты просто необходимы.
Когда счет стал 2:2, мы почувствовали, что игра продолжается, но один длинный пас — и Кунья забивает, так что это очень болезненно. Должны извлечь из этого поражения урок. Поражения — это часть пути, их нужно принимать и напоминать игрокам, насколько они хороши. Когда вы играете вничью или терпите поражение, именно тогда нужно демонстрировать сплоченность и единство», — цитирует BBC Артету.
«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и поднялся на четвертое место в таблице АПЛ. «Арсенал» с 50 очками занимает первое место.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|23
|15
|5
|3
|42-17
|50
|
2
|Астон Вилла
|23
|14
|4
|5
|35-25
|46
|
3
|Ман. Сити
|23
|14
|4
|5
|47-21
|46
|
4
|МЮ
|23
|10
|8
|5
|41-34
|38
|
5
|Челси
|23
|10
|7
|6
|39-25
|37
|
6
|Ливерпуль
|23
|10
|6
|7
|35-32
|36
|
7
|Фулхэм
|23
|10
|4
|9
|32-32
|34
|
8
|Брентфорд
|23
|10
|3
|10
|35-32
|33
|
9
|Сандерленд
|23
|8
|9
|6
|24-26
|33
|
10
|Ньюкасл
|23
|9
|6
|8
|32-29
|33
|
11
|Эвертон
|23
|9
|6
|8
|25-26
|33
|
12
|Борнмут
|23
|7
|9
|7
|38-43
|30
|
13
|Брайтон
|23
|7
|9
|7
|33-31
|30
|
14
|Тоттенхэм
|23
|7
|7
|9
|33-31
|28
|
15
|Кр. Пэлас
|23
|7
|7
|9
|24-28
|28
|
16
|Лидс
|23
|6
|8
|9
|31-38
|26
|
17
|Нот. Форест
|23
|7
|4
|12
|23-34
|25
|
18
|Вест Хэм
|23
|5
|5
|13
|27-45
|20
|
19
|Бернли
|23
|3
|6
|14
|25-44
|15
|
20
|Вулверхэмптон
|23
|1
|5
|17
|15-43
|8
|31.01
|18:00
|Брайтон – Эвертон
|- : -
|31.01
|18:00
|Лидс – Арсенал
|- : -
|31.01
|18:00
|Вулверхэмптон – Борнмут
|- : -
|31.01
|20:30
|Челси – Вест Хэм
|- : -
|31.01
|23:00
|Ливерпуль – Ньюкасл
|- : -
|1.02
|17:00
|Астон Вилла – Брентфорд
|- : -
|1.02
|17:00
|МЮ – Фулхэм
|- : -
|1.02
|17:00
|Нот. Форест – Кр. Пэлас
|- : -
|1.02
|19:30
|Тоттенхэм – Ман. Сити
|- : -
|2.02
|23:00
|Сандерленд – Бернли
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|16
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|11
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|10
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|7
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|18
|1
|6
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|14
|1
|5
|
|
Марк Кукурелья
Челси
|21
|1
|4