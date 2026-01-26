Артета: «Когда проигрываешь, именно тогда нужно демонстрировать сплоченность и единство»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

«Прежде всего нужно поздравить «Манчестер Юнайтед» с победой. Хотя она случилась очень странным образом. Мы доминировали в первые 30 минут, забили, а потом сами позволили «МЮ» забить, и это изменило ход игры. После этого мы снизили уровень игры с мячом, а затем у соперника были два волшебных момента с забитыми голами, а в больших матчах такие моменты просто необходимы.

Когда счет стал 2:2, мы почувствовали, что игра продолжается, но один длинный пас — и Кунья забивает, так что это очень болезненно. Должны извлечь из этого поражения урок. Поражения — это часть пути, их нужно принимать и напоминать игрокам, насколько они хороши. Когда вы играете вничью или терпите поражение, именно тогда нужно демонстрировать сплоченность и единство», — цитирует BBC Артету.

«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и поднялся на четвертое место в таблице АПЛ. «Арсенал» с 50 очками занимает первое место.