Артета назвал, за счет чего «Арсенал» переиграл «Тоттенхэм»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 21-го тура чемпионата Англии.
«Сегодня мои парни были великолепны. Менее 72 часов назад мы отыграли 120 минут в другом турнира, из которого вылетели, — это нелегко в психологическом плане. Поэтому то, как мы выступили и сыграли сегодня, было особенным.
Мы сами себе усложнили задачу. Думаю, мы заслужили забить еще хотя бы один или два гола, но нам пришлось потерпеть. Показали, что способны сделать это. Отношение, целеустремленность и интенсивность, с которыми играл «Арсенал», были действительно хороши. Здорово, что мы сегодня победили. Теперь мы можем наслаждаться этим несколько часов, а потом «Астон Вилла», — цитирует BBC Артету.
«Арсенал» набрал 43 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, а «Тоттенхэм» идет на 13-й строчке с 24 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|20
|14
|5
|1
|48-20
|47
|
2
|Арсенал
|21
|12
|7
|2
|41-19
|43
|
3
|Нот. Форест
|21
|12
|5
|4
|30-20
|41
|
4
|Ньюкасл
|21
|11
|5
|5
|37-22
|38
|
5
|Челси
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|
6
|Ман. Сити
|21
|10
|5
|6
|38-29
|35
|
7
|Астон Вилла
|21
|10
|5
|6
|31-32
|35
|
8
|Борнмут
|21
|9
|7
|5
|32-25
|34
|
9
|Фулхэм
|21
|7
|9
|5
|32-30
|30
|
10
|Брентфорд
|21
|8
|4
|9
|40-37
|28
|
11
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|30-29
|28
|
12
|Вест Хэм
|21
|7
|5
|9
|27-41
|26
|
13
|Тоттенхэм
|21
|7
|3
|11
|43-32
|24
|
14
|Кр. Пэлас
|21
|5
|9
|7
|23-28
|24
|
15
|МЮ
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|
16
|Эвертон
|20
|3
|8
|9
|15-26
|17
|
17
|Ипсвич
|20
|3
|7
|10
|20-35
|16
|
18
|Вулверхэмптон
|21
|4
|4
|13
|31-48
|16
|
19
|Лестер
|21
|3
|5
|13
|23-46
|14
|
20
|Саутгемптон
|20
|1
|3
|16
|12-44
|6
|14.01
|22:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|2 : 2
|14.01
|22:30
|
Вест Хэм – Фулхэм
|3 : 2
|14.01
|22:30
|
Челси – Борнмут
|2 : 2
|14.01
|23:00
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|1 : 1
|15.01
|22:30
|
Эвертон – Астон Вилла
|0 : 1
|15.01
|22:30
|
Лестер – Кр. Пэлас
|0 : 2
|15.01
|22:30
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|3 : 0
|15.01
|23:00
|
Арсенал – Тоттенхэм
|2 : 1
|16.01
|22:30
|
Ипсвич – Брайтон
|- : -
|16.01
|23:00
|
МЮ – Саутгемптон
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|15
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|19
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|17
|1
|5