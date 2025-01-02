Артета — о чемпионской гонке в АПЛ: «Ситуация не под контролем «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Брентфордом» (3:1) в 19-м туре АПЛ.

«Это большая победа. «Брентфорд» — хорошая команда, очень хорошо натренированная, и они были хороши дома. Особенно когда пропускаешь гол в начале игры, задача победить становится горой, на которую нужно взобраться, но моя команда сохраняла терпение. Нам пришлось совладать с эмоциями. Во втором тайме воспользовались ситуацией и были очень хладнокровны в штрафной. Возможно, в концовке нам пришлось подсесть, но мы выглядели хорошо», — приводит BBC слова Артеты.

Также он отказался оценивать шансы команды на победу в чемпионате, когда его спросили о чемпионской гонке.

«Мы можем только выиграть наш следующий матч и посмотреть, что будет. Ситуация не в наших руках, но мы должны быть уверены, что сможем сделать то, что в наших руках [выиграть следующий матч]», — добавил Артета.

«Арсенал» набрал 39 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ, обойдя «Ноттингем Форест» (37). У лидирующего «Ливерпуля» на 6 очков больше и игра в запасе.

В следующем туре «Арсенал» сыграет против «Брайтона» на выезде. Матч состоится 4 января и начнется в 20:30 по московскому времени.