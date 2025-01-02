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Артета — о чемпионской гонке в АПЛ: «Ситуация не под контролем «Арсенала»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Брентфордом» (3:1) в 19-м туре АПЛ.

«Это большая победа. «Брентфорд» — хорошая команда, очень хорошо натренированная, и они были хороши дома. Особенно когда пропускаешь гол в начале игры, задача победить становится горой, на которую нужно взобраться, но моя команда сохраняла терпение. Нам пришлось совладать с эмоциями. Во втором тайме воспользовались ситуацией и были очень хладнокровны в штрафной. Возможно, в концовке нам пришлось подсесть, но мы выглядели хорошо», — приводит BBC слова Артеты.

Также он отказался оценивать шансы команды на победу в чемпионате, когда его спросили о чемпионской гонке.

«Мы можем только выиграть наш следующий матч и посмотреть, что будет. Ситуация не в наших руках, но мы должны быть уверены, что сможем сделать то, что в наших руках [выиграть следующий матч]», — добавил Артета.

«Арсенал» набрал 39 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ, обойдя «Ноттингем Форест» (37). У лидирующего «Ливерпуля» на 6 очков больше и игра в запасе.

В следующем туре «Арсенал» сыграет против «Брайтона» на выезде. Матч состоится 4 января и начнется в 20:30 по московскому времени.

Форвард &laquo;Арсенала&raquo; Габриэль Мартинелли празднует третий гол в&nbsp;ворота &laquo;Брентфорда&raquo;. «Арсенал» обыграл «Брентфорд» и вернулся на второе место в АПЛ
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Артета — о победе «Арсенала» над «Брентфордом»: «Мы были очень хладнокровны»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 18 14 3 1 45-17 45
2
 Арсенал 19 11 6 2 38-17 39
3
 Нот. Форест 19 11 4 4 26-19 37
4
 Челси 19 10 5 4 38-23 35
5
 Ньюкасл 19 9 5 5 32-21 32
6
 Ман. Сити 19 9 4 6 32-26 31
7
 Борнмут 19 8 6 5 29-23 30
8
 Фулхэм 19 7 8 4 28-25 29
9
 Астон Вилла 19 8 5 6 28-31 29
10
 Брайтон 19 6 9 4 29-28 27
11
 Тоттенхэм 19 7 3 9 41-28 24
12
 Брентфорд 19 7 3 9 33-35 24
13
 Вест Хэм 19 6 5 8 23-35 23
14
 МЮ 19 6 4 9 21-26 22
15
 Кр. Пэлас 19 4 8 7 20-27 20
16
 Эвертон 18 3 8 7 15-24 17
17
 Вулверхэмптон 19 4 4 11 31-42 16
18
 Ипсвич 19 3 6 10 18-33 15
19
 Лестер 19 3 5 11 22-42 14
20
 Саутгемптон 19 1 3 15 12-39 6
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38 тур
29.12 17:30
Лестер – Ман. Сити
 0 : 2
29.12 18:00
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 1
29.12 18:00
Эвертон – Нот. Форест
 0 : 2
29.12 18:00
Фулхэм – Борнмут
 2 : 2
29.12 18:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 2 : 2
29.12 20:15
Вест Хэм – Ливерпуль
 0 : 5
30.12 22:45
Астон Вилла – Брайтон
 2 : 2
30.12 22:45
Ипсвич – Челси
 2 : 0
30.12 23:00
МЮ – Ньюкасл
 0 : 2
1.01 20:30
Брентфорд – Арсенал
 1 : 3
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 18 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 15 1 5
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