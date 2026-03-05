Артета: «Игроки «Арсенала» приложили астрономические усилия для победы над «Брайтоном»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Брайтоном» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Это был сложный матч после всего, через что мы прошли за последние несколько недель. Каждая игра в АПЛ предлагает разное. Большая заслуга игроков в этой победе, потому что усилия, которые они приложили, просто астрономические. Когда вы не в лучшей форме в атаке, вам нужно показать все свои качества.

Отрыв от «Сити»? Мы сделали то, что должны были сделать, и это то, что мы будем делать и дальше. В ближайшие несколько дней нас ждут два совершенно разных соревнования. Знаем, что это длинный путь, но мы идем к своей цели», — цитирует BBC Артету.

«Арсенал» набрал 67 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» идет на 12-й строчке — 37 очков.

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