Артета оценил дебют 15-летнего Доумана в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы над «Лидсом» (5:0) в матче 2-го тура чемпионата Англии оценил дебют 15-летнего Макса Доумана.

«Мы просто собрали информацию о том, как Макс справляется с определенными ситуациями на тренировках, когда он находится в составе и чувствует себя готовым играть. Большой комплимент его семье. Я думаю, что этот парень обладает таким уровнем зрелости, стабильности и жажды победы, который очень трудно увидеть. И, конечно же, академии, всем тренерам и всем, кто участвовал в его пути, потому что здесь есть парень, который ни на секунду не сомневается. Он так уверен, что может выйти на поле в 15 лет и добиться такого результата, чего я никогда в жизни не видел. Для нас это радость, это эмоции и что-то еще, что делает нашу работу такой замечательной», — приводит официальный сайт клуба слова Артеты.

«Арсенал» набрал 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» занимает 11-ю строчку — 3 очка.