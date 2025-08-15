Артета — о шансах «Арсенала» на титул: «Если продолжать копать, однажды золото окажется у тебя в руках»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед стартом сезона-2025/26 ответил на вопрос о шансах команды на титул.

«Если продолжать копать, копать и копать, то однажды золото окажется у тебя в руках. Этому меня учили всю жизнь.

За последние три сезона мы в сумме набрали больше очков, чем любая другая команда лиги, и это многое говорит о нашей стабильности. Теперь нам просто нужно сделать это за один сезон», — приводит слова Артеты BBC.

В воскресенье, 17 августа, лондонцы на выезде сыграют с «Манчестер Юнайтед» в 1-м туре АПЛ. Начало — в 18.30 по московскому времени.