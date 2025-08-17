Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

17 августа, 22:45

Артета: «До меня «Арсенал» 18 или 20 лет не выигрывал на «Олд Траффорд», а теперь мы побеждаем, но не удовлетворены»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча против «Манчестер Юнайтед» (1:0) в 1-м туре АПЛ.

«Я смотрю на лица игроков, и они хотят большего. Мы знаем, что мы намного сильнее, чем показали себя сегодня. Думаю, до моего прихода в «Арсенал» 18 или 20 лет не выигрывал на «Олд Траффорд», а теперь мы приезжаем сюда и побеждаем много раз, но все равно не чувствуем удовлетворения. Нам необходимо было играть осторожно против команды с такой скоростной атакой«, — приводит слова Артеты BBC.

В следующем туре АПЛ лондонцы дома примут «Лидс». Игра пройдет 23 августа. «Манчестер Юнайтед» 24 августа в гостях сыграет с «Фулхэмом».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
Микель Артета
Читайте также
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Украинский музыкант и сооснователь DZIDZIO Лесик Сам скончался на 58-м году жизни
Трамп назвал последствия отказа Киева от мирного урегулирования
В Госдуму внесут законопроект о борьбе с «бабушкиной» схемой с квартирами
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Популярное видео
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Blind.Piew

    14 лет. До тебя победа была в 2006 году, а первая победа с тобой в 2020 году. Но до тебя МЮ был клубом другого уровня, особенно на поле "Театра Мечты".

    18.08.2025

    • Аморим — о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Арсенала»: «Мы были лучше, но проиграли»

    Артета — об игре Дьекереша в матче с «МЮ»: «Он сделал много очень полезных вещей на поле»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
    2
    		 Челси 12 7 2 3 23-11 23
    3
    		 Ман. Сити 12 7 1 4 24-10 22
    4
    		 Кр. Пэлас 12 5 5 2 16-9 20
    5
    		 Борнмут 12 5 4 3 19-20 19
    6
    		 Сандерленд 12 5 4 3 14-11 19
    7
    		 Брайтон 12 5 4 3 19-16 19
    8
    		 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
    9
    		 Ливерпуль 12 6 0 6 18-20 18
    10
    		 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
    11
    		 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
    12
    		 Брентфорд 12 5 1 6 18-19 16
    13
    		 Ньюкасл 12 4 3 5 13-15 15
    14
    		 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
    15
    		 Фулхэм 12 4 2 6 13-16 14
    16
    		 Нот. Форест 12 3 3 6 13-20 12
    17
    		 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
    18
    		 Вест Хэм 12 3 2 7 15-25 11
    19
    		 Бернли 12 3 1 8 14-24 10
    20
    		 Вулверхэмптон 12 0 2 10 7-27 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    22.11 15:30 Бернли – Челси 0 : 2
    22.11 18:00 Борнмут – Вест Хэм 2 : 2
    22.11 18:00 Брайтон – Брентфорд 2 : 1
    22.11 18:00 Фулхэм – Сандерленд 1 : 0
    22.11 18:00 Ливерпуль – Нот. Форест 0 : 3
    22.11 18:00 Вулверхэмптон – Кр. Пэлас 0 : 2
    22.11 20:30 Ньюкасл – Ман. Сити 2 : 1
    23.11 17:00 Лидс – Астон Вилла - : -
    23.11 19:30 Арсенал – Тоттенхэм - : -
    24.11 23:00 МЮ – Эвертон - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    Манчестер Сити

    		 14
    Игор Тиаго
    Игор Тиаго

    Брентфорд

    		 9
    Дэнни Уэлбек
    Дэнни Уэлбек

    Брайтон

    		 7
    П
    Джек Грилиш
    Джек Грилиш

    Эвертон

    		 4
    Мохаммед Кудус
    Мохаммед Кудус

    Тоттенхэм Хотспур

    		 4
    Янкуба Минте
    Янкуба Минте

    Брайтон

    		 4
    И К Ж
    Рейнилдо Мандава
    Рейнилдо Мандава

    Сандерленд

    		 9 1 3
    Тоте Гомеш
    Тоте Гомеш

    Вулверхэмптон

    		 9 1 2
    Тревор Чалоба
    Тревор Чалоба

    Челси

    		 11 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости