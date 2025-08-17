Артета: «До меня «Арсенал» 18 или 20 лет не выигрывал на «Олд Траффорд», а теперь мы побеждаем, но не удовлетворены»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча против «Манчестер Юнайтед» (1:0) в 1-м туре АПЛ.
«Я смотрю на лица игроков, и они хотят большего. Мы знаем, что мы намного сильнее, чем показали себя сегодня. Думаю, до моего прихода в «Арсенал» 18 или 20 лет не выигрывал на «Олд Траффорд», а теперь мы приезжаем сюда и побеждаем много раз, но все равно не чувствуем удовлетворения. Нам необходимо было играть осторожно против команды с такой скоростной атакой«, — приводит слова Артеты BBC.
В следующем туре АПЛ лондонцы дома примут «Лидс». Игра пройдет 23 августа. «Манчестер Юнайтед» 24 августа в гостях сыграет с «Фулхэмом».
Новости