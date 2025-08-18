Футбол
18 августа, 00:05

Артета — об игре Дьекереша в матче с «МЮ»: «Он сделал много очень полезных вещей на поле»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру нападающего Виктора Дьекереша в матче 1-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Сегодня он сделал много очень полезных вещей на поле, я счастлив. Судя по нашему высокому прессингу и ритму, который мы требуем, нам есть над чем поработать. Выезд в Манчестер и победа в первой игре сезона — это очень хорошее начало», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

27-летний швед вышел на поле в стартовом составе, однако и был заменен на 60-й минуте.

Форвард перешел из «Спортинга» в лондонский клуб в июле. Нападающий подписал контракт с «Арсеналом» до конца июня 2030 года.

