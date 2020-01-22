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Микель Артета: «Горжусь тем, как игроки отреагировали»

03:54
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после ничьей с «Челси» в матче 24-го тура чемпионата Англии (2:2) отметил, что доволен реакцией игроков. Ему понравился характер, показанный ими.

— Время покажет станет ли эта ничья переходом на новую ступеньку, но, по крайней мере, я увидел реакцию игроков, — цитирует BBC Артету. — Требую от них, чтобы они никогда не сдавались. Мы должны продолжать играть с духом, который показывали в каждой встрече. Горжусь тем, как игроки отреагировали в матче с «Челси».

Челси — Арсенал

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