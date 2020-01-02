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Микель Артета: «Горжусь футболистами «Арсенала»

06:35
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 21-го тура АПЛ. Для испанского специалиста это первая виктория в составе лондонцев.

— Невероятные ощущения! — приводит слова Артеты BBC. — Я очень счастлив и горжусь футболистами, игрой, которую они показали. Первый тайм был гораздо лучше второго. Все, что планировали сделать, получилось осуществить. После перерыва физический уровень упал, но самоотдача и желание были отличными.

Я стараюсь помогать футболистам, чтобы они комфортно себя чувствовали. Игра становится лучше. Я хотел победить, у нас получилось.

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