Микель Артета: «Горжусь футболистами «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 21-го тура АПЛ. Для испанского специалиста это первая виктория в составе лондонцев.

— Невероятные ощущения! — приводит слова Артеты BBC. — Я очень счастлив и горжусь футболистами, игрой, которую они показали. Первый тайм был гораздо лучше второго. Все, что планировали сделать, получилось осуществить. После перерыва физический уровень упал, но самоотдача и желание были отличными.

Я стараюсь помогать футболистам, чтобы они комфортно себя чувствовали. Игра становится лучше. Я хотел победить, у нас получилось.