Артета — об удалении Райса: «Поражен тем, насколько непоследовательными могут быть решения»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что был поражен решением судьи удалить полузащитника команды Деклана Райса в матче 3-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:1).

В начале второго тайма судья Крис Кавана показал Райсу вторую желтую карточку за то, что игрок откинул мяч в сторону ногой прямо перед штрафным ударом соперника.

«Я был поражен. Поражен тем, насколько непоследовательными могут быть решения. В первом тайме было два подобных момента [у соперника], и ничего не произошло. Затем, не в критической зоне, мяч попадает к Деклану, он разворачивается, не видит приближающегося игрока и касается мяча. По правилам за такое можно [показать желтую карточку], если хочешь, но это не обязательно», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

«Арсенал» набрал 7 очков и занимает третье месте в турнирной таблице чемпионата Англии. 15 сентября команда сыграет с «Тоттенхэмом».