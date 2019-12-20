Микель Артета: «Арсеналу» предстоит борьба за главные трофеи»

Новый главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал возвращение в лондонский клуб, сообщает пресс-служба клуба.

37-летний испанец играл за «Арсенал» с 2011 по 2016-й и был капитаном команды.

«Это огромная честь, — приводит слова Артеты пресс-служба лондонцев. — «Арсенал» — один из крупнейших клубов мира. Нам нужно побороться за главные трофеи в игре, и это было ясно сказано в моих переговорах с руководителями клуба. Мы все знаем, что для этого нужно проделать большую работу, но я уверен, что мы это сделаем. Я достаточно реалистичен, чтобы понять, что этого не произойдет в одночасье, но в нынешнем составе много талантливых игроков, и из академии выходит множество молодых футболистов».

Артета стал главным тренером «Арсенала»