Микель Артета: «Арсеналу» нужно еще многое улучшить»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру своей команды в матче второго тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (2:1).

«Я рад, что мы заработали три очка, — цитирует Артету ВВС. — Перед матчем я говорил, что нам будет сложно, учитывая то, как они («Вест Хэм» — Прим. «СЭ») играют. Мы еще больше усложнили себе жизнь в первые 15 минут, учитывая наши потери и свободное пространство, которое мы оставляли для них. Рад, что мы нашли подходящий момент, продолжали бороться и верить в себя, показав хорошую динамику в последние 25 минут.

Мы создали много моментов, но дали соперникам создать слишком много возможностей в последней трети поля. Нам нужно еще многое улучшить. Эдди (Нкетиа, автор решающего гола — Прим. «СЭ») может делать это каждую неделю. Он голоден (до голов — Прим. «СЭ») и у него отличное качество игры, чтобы забивать».

В составе победителей отличились Александр Ляказетт и Эдвард Нкетиа.