Микель Артета: ««Арсенал» потерял много денег из-за очередного невыхода в ЛЧ, клуб в сложной ситуации»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что «канонирам» придется столкнуться с серьезными финансовыми трудностями из-за возможного невыхода в Лигу чемпионов третий год подряд.

— Легче ли подписывать игроков, когда команда выступает в Лиге чемпионов? Это очевидно, — цитирует Sky Sports Артету. — Все футболисты мира хотят играть в ЛЧ, и, если у вас есть возможность предложить им это, то они гораздо охотнее ведут переговоры по контракту или трансферу. Мы хотим выступать в этом турнире, но сейчас «Арсенал» оказался в сложной ситуации. Мы остались без Лиги чемпионов из-за того, что не выступали так хорошо, как те, кто сейчас занимает первые 4 места в турнирной таблице АПЛ. Наш клуб должен принять реальность как данность и постараться принимать правильные решения в ближайшем будущем. Думаю, финансовый ущерб, который «Арсенал» получил от невыхода в Лигу чемпионов, огромен. Финансовое влияние очень важно, потому что такова структура нашего клуба, она выстроена с расчетом на участие в ЛЧ. Мы можем обойтись без этого турнира один-два года, но затем нужно принимать непростые решения.

На прошлой неделе «Арсенал» вылетел из Лиги Европы и потерял возможность отобраться в Лигу чемпионов-2020/21 через этот турнир. После 28 туров чемпионата Англии «канониры» с 37 очками занимают 10-е место в турнирной таблице, отставая от зоны ЛЧ на 8 очков. У лондонской команды остается матч в запасе с «Манчестер Сити».