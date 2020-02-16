Микель Артета: «10 дней места в еврокубках были так далеки от нас»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (4:0).

— Мы хотели превратить ничьи в победы, и выступления на своем стадионе сыграют в этом важнейшую роль, — цитирует тренера BBC.

Мы слабо начали матч, действовали в низком темпе, но спустя 25 минут стали лучше управлять игрой. После разговора в перерыве мы заиграли еще лучше.

10 дней назад я был разочарован ничьей с «Бернли», и места в еврокубках были так далеки от нас. Теперь только от нас зависит, сможем ли мы совершить этот рывок.