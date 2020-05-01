Мика Ричардс: «Однажды Манчини чуть не устроил Третью мировую войну в раздевалке «Ман Сити»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Мика Ричардс рассказал о конфликтной ситуации, которая возникла в команде, когда ее возглавлял Роберто Манчини.

— Мы прекрасно знали, как Яя Туре важен для нашей команды, потому что никто с ним не мог справиться, когда он включался в игру, — приводит Goal.com слова Ричардса. — Туре был весомой фигурой в составе «Ман Сити», если он пропускал месяц, то нам было трудно в ключевых матчах. Помню, что, когда мы проиграли «Эвертону» без Яя на поле, Манчини чуть не устроил Третью мировую войну в раздевалке. Он кричал, говорил, что мы не способны играть без Туре. Все игроки были в бешенстве, мы все хотели драться с Манчини. Потом, когда мы уже успокоились, Роберто заявил: «Я сказал это специально, знал, что вы так отреагируете. Я хочу, чтобы вы реагировали каждую неделю так же, как и сейчас».