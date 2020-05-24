Михаэль Баллак: «Ван Дейку повезло, что он не играет против Дрогба, Анри или ван Перси»

Бывший полузащитник «Челси» Михаэль Баллак поделился мнением об игре защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка.

— Виргилу повезло, что он играет в эпоху, когда в АПЛ уже не выступают Дидье Дрогба, Фрэнк Лэмпард, Алан Ширер, Тьерри Анри, Уэйн Руин, Робин ван Перси, Карлос Тевес, Эммануэль Адебайор или Диего Коста, — приводит Voetbal International слова Баллака. — Список можно продолжать долго. Не удивлен, что есть люди, которые считают его лучшим защитником в истории премьер-лиги.