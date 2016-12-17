"Мидлсбро" разгромил "Суонси", "Вест Хэм" обыграл "Халл"

"Мидлсбро" в матче 17-го тура чемпионата Англии разгромил на своем поле "Суонси" со счетом 3:0. Два мяча в этой встрече забил Альваро Негредо. Еще два матча завершились минимальными победами хозяев - "Вест Хэм" обыграл "Халл Сити", а "Сандерленд" был сильнее "Уотфорда".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

17-й тур

"Мидлсбро" - "Суонси" - 3:0 (2:0)

Голы: Негредо, 18 (1:0). Негредо, 29 - с пенальти (2:0). де Рон, 58 (3:0).

"Мидлсбро": Виктор Вальдес, Барраган, Фабиу да Силва (Траоре, 87), Чемберс, Гибсон, Форшоу, Рамирес (Френд, 62), де Рон, Клейтон, Негредо, Фишер (Даунинг, 12).

"Суонси": Фабяньски, Ранхель, Амат, Тэйлор, Моусон, Раутледж (Монтеро, 77), Сигурдссон, Бриттон (Фер, 70), Фултон, Барроу (Борха Бастон, 59), Льоренте.

Предупреждение: Негредо, 90.

Судья: Суорбрик.

"Вест Хэм Юнайтед" - "Халл Сити" - 1:0 (0:0)

Гол: Нобл, 76 - с пенальти (1:0).

"Вест Хэм Юнайтед": Рэндолф, Огбонна, Рид, Крессуэлл, Пайет (Нордтвейт, 90+3), Нобл, Куяте, Антонио, Обианг (Айю, 46), Ланцини (Фернандес, 46), Кэрролл.

"Халл Сити": Маршалл, Доусон, Дэйвис, Робертсон, Магуайр, Хаддлстоун (Боуэн, 87), Снодграсс, Аль-Мухаммади, Ливермор (Хенриксен, 70), Клукас, Мбокани (Диоманде, 70).

Предупреждения: Ливермор, 32. Обианг, 36. Нобл, 60. Доусон, 74. Хенриксен, 84. Магуайр, 90+5.

Судья: Мэйсон.

"Сандерленд" - "Уотфорд" - 1:0 (0:0)

Гол: ван Анхолт, 49 (1:0).

"Сандерленд": Пикфорд, ван Анхолт, Коне, Джилободжи, Денайер, Лав (Ларссон, 88), Ндонг, Янузай (О`Ши, 80), Дефо, Аничебе, Борини (Хазри, 90+5).

"Уотфорд": Гомес, Кабуль (Янмат, 78), Предль (Кабаселе, 31), Бритос, Холевас, Бехрами, Капуэ, Суньига (Саксесс, 56), Амрабат, Игало, Дини.

Предупреждения: Янузай, 36. Бехрами, 45+1. Кабуль, 75.

Судья: Мэдли (Англия).