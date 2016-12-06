"Мидлсбро" победил "Халл Сити"

"Мидлсбро" переиграл "Халл Сити" в матче 14-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Гастон Рамирес.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
14-й тур
"Мидлсбро" – "Халл Сити" – 1:0 (0:0)
Гол: Рамирес, 60.
"Мидлсбро": Виктор Вальдес, Барраган, Фабиу да Силва, Чемберс, Гибсон, Форшоу, Рамирес (Даунинг, 87), де Рон, Клейтон, Негредо, Фишер (Стуани, 81).
"Халл Сити": Маршалл, Доусон, Дэйвис, Робертсон, Снодграсс, Мэйсон (Хаддлстоун, 62), Аль-Мухаммади, Ливермор (Боуэн, 62), Хенриксен (Мейлер, 81), Клукас, Диоманде.
Предупреждения: Ливермор, 15. Фабиу да Силва, 72.
Судья: Дин.
Мидлсбро. Стадион "Riverside Stadium".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/