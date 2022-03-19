«Челси» победил «Мидлсбро» и вышел в полуфинал Кубка Англии

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«Челси» обыграл «Мидлсбро» в матче 1/4 финала Кубка Англии. Игра завершилась со счетом 2:0.

На 15-й минуте Ромелу Лукаку открыл счет в матче. На 31-й минуте Хаким Зиеш удвоил преимущество команды.

Соперник «Челси» по полуфиналу определится позднее.