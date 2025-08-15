«Мидлсбро» арендует у «Манчестер Сити» Нюпана

Полузащитник «Манчестер Сити» Сверре Нюпан этим летом может перейти в «Мидлсбро» на правах аренды, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение между клубами почти достигнуто, однако детали сделки с 19-летним норвежцем пока еще не проработаны.

Нюпан перешел в «Манчестер Сити» этим летом из «Русенборга» за 15 миллионов евро. Действующий контратк игрока рассчитан до 2030 года.