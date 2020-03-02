Мхитарян рассказал о конфликте с Моуринью

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян подтвердил, что у него случались конфликты с тогдашним главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью.

— Однажды он меня увидел на завтраке и сказал: «Из-за тебя меня критикуют в прессе». Говорю: «В смысле, Мистер? Я не делаю это специально, чтобы вас критиковали», — рассказал Мхитарян на Youtube-канале «Красава». — Когда я был в «МЮ», там по три дня в неделю стояли папарацци. Они снимали, как ты доходишь до машины и во что ты одет. Приезжаешь на базу — там опять они. Каждый шаг контролировали.

— Моуринью — самый сложный тренер в карьере Мхитаряна?

— Да, так можно сказать. По характеру он — победитель. Ему нужно, чтобы ты выиграл и делал то, что он от тебя требует. Со всеми ему тяжело. Были разногласия и конфликты, но это не повлияло на нашу хорошую работу и три выигранных трофея.

— Правда, что у вас с Моуринью был конфликт после матча? Он тебя поймал и пихал за теорию, что ты должен был отрабатывать.

— Да, это правда. С этого все началось. Я подумал: «Мне больше нечего делать в Манчестере». Я работаю, прессингую, помогаю команде, забиваю, а кто-то не доволен. Не хотел терять время и просто играть в футбол.

Когда был конфликт с Моуринью, Венгер хотел меня видеть в «Арсенале». С детства моя мечта — играть в «Арсенале». Любил «Арсенал», потому что там много французских игроков. С ума сходил. Думал: «Боже мой, попасть в «Арсенал» к Венгеру — сказка».