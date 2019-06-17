Мхитарян приехал в гости к 11-летнему мальчику, который болен раком

Капитан сборной Армении и полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян навестил 11-летнего мальчика Эдуарда, который ранее был вратарем, но прекратил занятия из-за онкологического заболевания, сообщает tert.am.
Эдуард рассказал Мхитаряну, что является футбольным болельщиком и давно хотел встретиться с хавбеком. Мальчик признался, что часто пропускал школьные уроки из-за большой любви к футболу. Футболист "Арсенала" похвалил Эдуарда за приверженность к спорту, но посоветовал уделять время учебе.
"Было приятно навестить тебя, дорогой Эдуард! Следующий раз увидимся на футбольном поле!" – написано в Твиттере Мхитаряна.
Was nice to visit you dear Eduard! Next challenge will be on a real pitch😉 Get into top form very soon & be unstoppable💪🏼💪🏼💪🏼#football #power #brave #boyhttps://t.co/8zidcriWa2 pic.twitter.com/0uMLfZaf18— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) 17 июня 2019 г.
Дополнительная информация
https://www.tert.am/en/news/2019/06/15/henrikh-eduard/3026144