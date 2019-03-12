16:19 | Футбол — Англия

Мхитарян - лучший игрок "Арсенала" в феврале

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Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян признан лучшим игроком "канониров" в феврале. 30-летний армянский хавбек получил 40 процентов голосов болельщиков. Мхитарян принял участие в 5 февральских матчах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

В текущем сезоне Мхитарян провел 33 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

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