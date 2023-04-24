Мэйтленд-Найлс подтвердил, что покинет «Арсенал» в качестве свободного агента

Полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс подтвердил, что покинет команду в качестве свободного агента этим летом.

«Это было большое путешествие, но теперь оно подошло к концу. Пришло время начать новую жизнь и найти новый дом. Я с нетерпением жду этого, но в то же время у меня еще не все в порядке, и все дело в том, что сейчас происходит с «Саутгемптоном». Я просто полностью сосредоточен на том, чтобы помочь нам бодрствовать, сохранять позитивный настрой изо дня в день и выигрывать игры. Когда время приблизится к концу сезона, мне будет о чем подумать. Но сейчас я просто сосредоточен на футболе и поставленной задаче. «Саутгемптон» — отличный клуб, в котором можно прогрессировать и получить возможность играть. Конечно, если они сделают предложение, я буду более чем счастлив остаться», — приводит слова Мэйтленд-Найлса The Athletic.

25-летний англичанин является воспитанником «Арсенала». В составе лондонцев он провел 132 игры, забил 3 гола и отдал 8 передач. Его контракт с клубом действует до лета этого года.

В данный момент Мэйтленд-Найлс играет за «Саутгемптон» на правах аренды. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.