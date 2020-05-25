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Мэйтланд-Найлс покинет «Арсенал» летом

09:57

Полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтланд-Найлс покинет команду в летнее трансферное окно, сообщает Daily Star.

По информации источника, 22-летний англичанин не входит в планы главного тренера «канониров» Микеля Артеты. Сообщается, что игрок не удовлетворил специалиста своим отношением к делу, несколько раз опоздав на тренировки без веской причины.

Мэйтланд-Найлс провел за «Арсенал» 23 матча в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 14,5 миллиона евро.

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