Маунт — о своей травме: «Я никогда не сдамся и не потеряю веру»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мейсон Маунт определился к болельщикам после новой травмы.

«Словами не описать, насколько я сейчас опустошен, вы, наверное, видели выражение моего лица, когда это произошло. Знаю, что это значит. Болельщики «Юнайтед», возможно, вы еще не очень хорошо меня знаете, но одно я могу гарантировать: я никогда не сдамся и не потеряю веру. Я уже говорил это раньше, но я продолжу прилагать все усилия, переживу этот трудный период и не остановлюсь, пока не достигну своей цели», — написал Маунт в соцсети.

25-летний англичанин был заменен спустя 14 минут после начала матча против «Манчестер Сити» из-за травмы ноги.