Полузащитник «Арсенала» Месут Езил заявил, что не собирается покидать команду раньше завершения срока контракта. Соглашение 31-летнего немца с лондонским клубом действует до конца июня 2021 года.

— Моя позиция ясна, — цитирует The Athletic Езила. — Я останусь в «Арсенале» до последнего дня контракта и сделаю для клуба все, что в моих силах. Ситуации вроде нынешней никогда не сломают меня, только сделают сильнее. Я показывал в прошлом, что могу вернуться в команду, и сделаю это еще раз. Когда уходить — решать мне, а не людям. Я подписывал контракт не на 2 или 3 года, а на 4, и все должны это уважать. Очевидно, ситуация непростая, но я люблю «Арсенал», мне нравится работать с командой, мне нравятся люди в клубе, с которыми я уже долгое время. Я люблю Лондон, это мой дом.

То, что случилось в последние два сезона, не имеет значения, я счастлив и психологически силен. Я никогда не сдаюсь. Хочу помочь команде и буду биться за нее, если буду в форме. Я знаю, на что способен на поле. Когда игрок хочет уйти, а клуб говорит «нет», игроку приходится принять это решение. Так что, когда клуб хочет, чтобы футболист ушел, а футболист отказывается, клубу нужно принять это. Я не хочу уходить, и на этом все.

В 2018 году у меня было много предложений, которые принесли бы мне куда больше денег, но я остался в «Арсенале», потому что люблю этот клуб и его фанатов, я хочу играть ради них. В этом плане ничего не поменялось до сих пор. Микель Артета знает о моих способностях, я всегда буду готов, когда понадоблюсь ему. Не собираюсь расслабляться из-за того, что у меня последний год контракта. «Арсенал» переживает непростые времена, и я хочу помочь. Мне все еще есть что предложить команде, я тренируюсь настолько усиленно, насколько могу, неважно, в заявке я или нет. Нужно быть готовым на случай, если поставят в состав. Я выполняю всю необходимую работу на поле и в тренировочном зале, это все, что я могу сделать.