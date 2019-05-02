Полузащитник "Арсенала" Месут Езил счастлив играть за лондонскую команду, а также отметил, что у него нет конфликта с главным тренером Унаи Эмери, сообщает Sky Sports.

Езил перешел в "Арсенал" в 2013 году из "Реала".

– Хочу ли я остаться в "Арсенале"? Определенно. Мой контракт только через два года. Не знаю, что буду делать дальше, но у меня есть еще есть время. Счастлив ли я в этом клубе? Конечно. Сейчас мне всего лишь 30 и у меня есть несколько лет в запасе. Но все, конечно, зависит от желаний самого клуба.

У меня нет конфликта с Эмери. Вокруг уже давно ходят различные слухи, но внутри клуба все знают, что у нас хорошие отношения. Конечно, мне не нравится, что я так редко играю. Хочу выходить на поле в каждом матче. Пришлось пропустить несколько игр из-за травмы, но что поделаешь, ведь это футбол, –

В текущем сезоне 30-летний немец принял участие в 31 матче за "Арсенал", забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.

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