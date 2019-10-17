Месут Езил: «Если «Арсенал» не играет хорошо, то всегда виновен я»
19:30
Полузащитник «Арсенала» Месут Езил рассказал о своем отношении к критике со стороны болельщиков лондонского клуба.
«Если мы не играем хорошо, то всегда виновен я, — цитирует полузащитника The Athletic. — Но если это на самом деле так, как можно объяснить плохие результаты команды в тех матчах, когда я не играл? Это бессмысленно.
Знаю, что от меня ждут большего, что от меня ждут результата. Я тоже этого хочу, но это не так легко. Иногда соперник действует просто лучше.
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