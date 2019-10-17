Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

Месут Езил: «Если «Арсенал» не играет хорошо, то всегда виновен я»

19:30
Теги:

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил рассказал о своем отношении к критике со стороны болельщиков лондонского клуба.

«Если мы не играем хорошо, то всегда виновен я, — цитирует полузащитника The Athletic. —  Но если это на самом деле так, как можно объяснить плохие результаты команды в тех матчах, когда я не играл? Это бессмысленно.

Знаю, что от меня ждут большего, что от меня ждут результата. Я тоже этого хочу, но это не так легко. Иногда соперник действует просто лучше.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир