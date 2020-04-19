«Месси или Роналду превзойдут мой рекорд за 3-4 года». Руни сравнил аргентинца и португальца

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни выбрал лучшего между форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

— Я не являюсь прирожденным бомбардиром, хотя это и может показаться странным, — цитирует Руни The Times. — Но я горжусь тем, что являюсь лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, хотя в то же время за них играли более сильные нападающие, чем я.

Мне удалось стать лучшим бомбардиром за счет времени. Я выступал за «МЮ» на протяжении 13 лет, а за сборную Англии — 15. У меня было много времени, чтобы установить рекорды.

Думаю, что Кейну не понадобится много времени, чтобы обойти меня в сборной. Я буду гордится им, когда он превзойдет мое достижение. Бобби Чарльтон 50 лет ждал, когда я обойду его. Надеюсь, что мне не придется так долго ждать нового рекордсмена.

Я думаю, что Месси или Роналду превзойдут мой рекорд за 3-4 года, если решат доигрывать в «МЮ».

Когда мы только начинали играть вместе, Роналду не был так сосредоточен на голах, но было видно, что все, чего он хотел, — это быть лучшим игроком в мире.

Он тренировался и тренировался, и это начало приносить свои плоды. Криштиану стал невероятным бомбардиром. Он и Месси, возможно, — два лучших футболиста в истории.

Однако, несмотря на мою дружбу с Криштиану, я выбираю Месси. По этой же причине я любил смотреть за игрой Хави и Скоулза: в игре Месси есть то, чего нет у других. Не помню, чтобы Месси забил после удара со всей силы. Свои голы он просто закатывает, все выглядит так легко.

Роналду безжалостен на поле, он убийца. Но Месси будет пытать тебя, прежде чем убьет. В случае с Месси складывается впечатление, что он просто больше кайфует от игры.