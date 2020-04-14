«Месси, Анри, Роналду». Каррагер назвал самых сильных соперников, с которыми встречался на поле

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер назвал свою символическую сборную самых сильных соперников, с которыми встречался на поле. В составе «красных» он провел 17 лет, выиграв Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, а также ряд внутренних кубков.

— В моей сборной самых сильных оппонентов были бы Буффон, Кафу, Десайи, Терри, Мальдини, Рой Кин, Хави, Иньеста, Месси, Анри и Роналду, — цитирует A Bola Каррагера. — Мне очень повезло, что я смог сыграть против лучших игроков в мире. Это благодаря силе «Ливерпуля» и тем успехам, который он добивался.