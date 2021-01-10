Мертенс отказался переходить этой зимой в «Челси»
19:28
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс отказался переходить этой зимой в «Челси». 33-летний бельгиец не захотел покидать Италию, так как ему очень комфортно играть именно в этом чемпионате, утверждает Dialy Mail.
Сообщается, что второй причиной срыва перехода Мертенса является завышенный ценник на игрока. «Наполи» хочет выручить с продажи форварда 30 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету бельгийца 4 гола и 6 результативных передач в 11 матчах cерии А.
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